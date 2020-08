Coronavirus, altri 64 migranti positivi a Pozzallo. La Sicilia non lo merita (Di martedì 11 agosto 2020) A Pozzallo altri 64 migranti positivi al Coronavirus. Sale la tensione e l'emergenza sanitaria sulle coste italiane. “Ho appena appreso dai sanitari dell'Asp di Ragusa che a Pozzallo altri 64 migranti sono risultati positivi al Coronavirus. Tutto questo in un solo giorno! Spero che adesso si capisca perché da mesi parliamo della necessità di un protocollo sanitario e di pesanti sottovalutazioni da parte di Roma. Le (non) decisioni adottate stanno contribuendo drasticamente al contagio continuo dei migranti tra loro con pesanti ripercussioni in termini di sicurezza. Spero che ora tutti comprendano che nessuno ha mai voluto strumentalizzare alcunché: ... Leggi su iltempo

