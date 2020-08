Coronavirus: 64 migranti positivi all’hostspot a Pozzallo. Nuovi sbarchi a Lampedusa (Di martedì 11 agosto 2020) «Ho appena appreso dai sanitari dell’Asp di Ragusa che a Pozzallo altri 64 migranti ospiti dell’hotspot sono risultati positivi al Coronavirus. Tutto questo in un solo giorno! Spero che adesso si capisca perché da mesi parliamo della necessità di un protocollo sanitario e di pesanti sottovalutazioni da parte di Roma». L’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, ha affidato a Facebook il proprio sfogo per denunciare la situazione sull’isola e richiamare l’attenzione del governo. «Le (non) decisioni adottate – prosegue Razza nel suo post – stanno contribuendo drasticamente al contagio continuo dei migranti tra loro con pesanti ripercussioni in termini di sicurezza». Nessuna ... Leggi su open.online

