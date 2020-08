Coronavirus, 64 migranti positivi a Pozzallo (Di martedì 11 agosto 2020) migranti positivi al Coronavirus a Pozzallo. L’assessore Rezza: “Serve un protocollo sanitario”. PALERMO – 64 migranti positivi al Coronavirus nell’hotspot di Pozzallo. Ad annunciarlo è stato l’assessore alla Salute nel consueto punto stampa quotidiano sul bollettino dell’epidemia. Numeri che sono in risalita in Sicilia con una crescita a due cifre da ormai diversi giorni. Il governatore Musumeci non ha escluso un ritorno al lockdown nelle prossime settimane, ma molto dipenderà dall’andamento della curva nel mese di agosto. migranti positivi a Pozzallo L’incremento in Sicilia è dovuto anche agli sbarchi registrati ... Leggi su newsmondo

