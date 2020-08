Coronavirus, 64 migranti positivi a Pozzallo. L’assessore regionale: “La Sicilia non lo merita” (Di martedì 11 agosto 2020) Sessantaquattro migranti positivi al Covid-19 sono ospitati nell’hotspot di Pozzallo. Lo ha comunicato l’assessore alla Salute della Regione Sicilia, Ruggero Razza. “Ho appena appreso dai sanitari dell’Asp di Ragusa che a Pozzallo altri 64 migranti ospiti dell’hotspot sono risultati positivi al Coronavirus. Tutto questo in un solo giorno! Spero che adesso si capisca perché da … L'articolo Coronavirus, 64 migranti positivi a Pozzallo. L’assessore regionale: “La Sicilia non lo merita” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

