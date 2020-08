Coronavirus, 20 milioni di casi nel mondo: un quarto negli Stati Uniti. Trump ottimista sulla crescita economica e torna in pressing sulla riapertura delle scuole (Di martedì 11 agosto 2020) I contagi da Coronavirus nel mondo hanno superato i 20 milioni (20.020.679), di cui 5.094.338 negli Stati Uniti. Il Brasile è il secondo Paese più colpito con 3.057.470 infetti. I morti nel mondo sono Stati 734.803 dall’inizio del monitoraggio della pandemia, gli Usa rimangono i più colpiti con 163.462 vittime, segue sempre il Brasile con 101.752 decessi. Usa Ansa Donald TrumpDonald Trump starebbe valutando la possibilità di bloccare il rientro di cittadini americani se sospetti di essere Stati contagiati dal virus. Durante la conferenza stampa alla Casa Bianca, che è stato costretto a interrompere per diversi minuti a causa di alcuni spari fuori ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : #Oms superati i 20 milioni di casi nel mondo. 'Il Covid non è stagionale, se si allenta la guardia ritorna'. Plauso… - Agenzia_Ansa : #coronaviru A #Tenerife sgomberato un raduno per diffondere il virus. In molti si erano già accampati sulla spiaggi… - SkyTG24 : Covid-19, Oms: “Questa settimana arriveremo a 20 milioni di casi” - LucaB710 : Arrivati oltre i 20 milioni di casi in tutto il mondo, il grande stato della #Cina non ha nulla da dire con i suoi… - VoceAmicaItalia : Il numero dei contagi da #Coronavirus ha superato i 20 milioni -