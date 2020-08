Coronavirus 11 agosto, dati stabili: boom di contagi in Sicilia (Di martedì 11 agosto 2020) dati stabili per quanto riguarda il Coronavirus in Italia, oggi 11 agosto: preoccupazione per il boom di contagi in Sicilia. Sono attualmente positivi al Coronavirus 13.561 pazienti, quasi 200 in più rispetto a ieri: questo uno dei dati più significativi che emerge oggi e che ancora una volta è legato al numero basso di guariti … Leggi su viagginews

