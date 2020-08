Coronavirs, nuova zona rossa in Campania: “Troppi contagi, decisione inevitabile” (Di martedì 11 agosto 2020) In Campania l’allerta per l’emergenza Coronavirus è ancora alta. Nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati ben 23 positivi su un totale di 1.142 test. Il governatore Vincenzo De Luca continua a raccomandare di rispettare le linee guida e di indossare i dispositivi di sicurezza. Alle ore 22, Vincenzo De Luca ha annunciato una … L'articolo Coronavirs, nuova zona rossa in Campania: “Troppi contagi, decisione inevitabile” Leggi su dailynews24

(Meridiananotizie) Ardea, 10 agosto 2020 – “La stella alpina è un bel fiore ma l’aria di mare non le fa bene” – dichiarano dal M5S di Ardea che non le manda a dire a nessuno, così dopo aver replicato ...

Coronavirus, il bollettino si impenna: 89 nuovi positivi in Sicilia

PALERMO - Sono 89 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Di questi 71 sono migranti e 64 riguardano le verifiche di un solo sbarco a Pozzallo. I siciliani sono 18. I positivi sono a C ...

