Contratti di tirocinio | «La situazione sta migliorando»

BERNA - La situazione dei posti di tirocinio per il 2020 è (finalmente) stabile. Lo ha stabilito la task force "Prospettive tirocinio 2020", monitorando l'andamento nei Cantoni. A livello nazionale, a ...Al via “Garanzia Giovani 2?. La Regione Siciliana ha rifinanziato la misura rivolta ai giovani siciliani in cerca di un’attività lavorativa. Il limite massimo di età per i destinatari è stata aumentat ...