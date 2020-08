Continua il tour di Bochicchio: domani nel mercato a Montoro e giovedì in quello di Atripalda (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – La campagna elettorale di Carmen Bochicchio, candidata al Consiglio regionale della Campania per il MoVimento 5 Stelle. Dopo essere stata a Monteforte e Mercogliano ed aver fatto tappa col suo tour “L’Irpinia Vale” a Cassano, Montella e Bagnoli, questa settimana sarà presente nei mercati di Montoro ed Atripalda per spiegare, insieme agli attivisti, il progetto di una Campania ed un’Irpinia all’insegna di un cambiamento ormai non più rinviabile. “E’ quanto mai indispensabile far arrivare il nostro messaggio a più persone possibili. Il cambio di rotta all’interno della Regione Campania per dare una speranza alla provincia di Avellino non può essere rimandato a data da destinarsi. Quella di settembre ... Leggi su anteprima24

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - La più forte dopo il lockdown. Danielle Kang cala il bis e, dopo il Drive On Championship vince, grazie a una clamorosa rimonta nel finale, anche il Marathon Classic, secondo e ...

Liguria. Si è concluso il tour di Ferruccio Sansa nell’entroterra: una tre giorni molto intensa per il candidato presidente della regione per il Movimento 5 Stelle e il centrosinistra, che alla fine h ...

