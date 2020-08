Conte: “Lo Shakhtar? Ha grandi individualità. Basilea, risultati straordinari” – VIDEO (Di martedì 11 agosto 2020) Antonio Conte, tecnico dell’Inter, è intervenuto al termine del match vinto contro il Bayer Leverkusen. Ecco le sue parole Antonio Conte, tecnico dell’Inter, è intervenuto al termine del match vinto contro il Bayer Leverkusen. Ecco le sue parole sui prossimi avversari in semifinale: «Bisogna vedere con chi giocheremo la semifinale. Lo Shakhtar? Ha grandi individualità ed è abituato a giocare queste competizioni. Il Basilea ha avuto risultati straordinari, avremo sei giorni per preparare al meglio la semifinale nel migliore dei modi. Abbiamo meritato ampiamente di arrivare in semifinale, l’ambizione e la voglia è quella di guardare al massimo. Dobbiamo meritarci di giocare la finale». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

