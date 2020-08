Contante: rimborsi da dicembre per chi paga con bancomat o tramite App (Di martedì 11 agosto 2020) In vigore dal 1° dicembre 2020 per chi effettua i pagamenti senza Contante, con bancomat, carte di credito o tramite app, per l’acquisto di servizi o bene. L’annuncio arriva direttamente dal premier Conte, chiarendo alcuni aspetti del decreto Agosto. Contanti e rimborso a dicembre Il decreto legge varato dall’esecutivo riprende la strada di quanto disposto nella legge di Bilancio 2020 sugli incentivi per chi opera i pagamenti tracciabili abbandonando il Contante. Il premier Conte parla di un bonus fino a 2.000 euro, ma per la certezza bisognerà attendere la pubblicazione del decreto e attendere le disposizioni nel dettaglio per capire come avverranno i rimborsi e con quale frequenza saranno ... Leggi su notizieora

Contanti: da dicembre rimborsi per chi paga con carte o app

Da dicembre, bonus per chi utilizza moneta elettronica o applicazioni dei cellulari per le proprie spese. Quel che per ora appare certo è che ci sarà la possibilità di beneficiare di una detrazione de ...

