Confessa il figlio dell’uomo ucciso con cacciavite e martello | “Ci maltrattava da anni”

E' una storia complicata quella che arriva da Genova. Anni di maltrattamenti in famiglia sono finiti con un drammatico epilogo. Ha Confessato infatti questa notte il giovane 28enne che ha confermato di aver ucciso suo padre. Lo avrebbe fatto per difendersi dall'ennesima aggressione subita. L'omicidio è avvenuto a Genova, in zona Pontedecimo. A Confessare l'omicidio, il figlio maggiore della vittima, un ragazzo di 28 anni,che al momento si trova nel carcere di Marassi. Il giovane stato arrestato per omicidio aggravato in concorso con il fratello di 20 anni, che è stato segnalato in stato di libertà. Pasquale Scalamandrè aveva 62 anni. I figli hanno raccontato di maltrattamenti subiti per anni.

