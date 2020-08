Conferenza stampa Tuchel: «Atalanta unica, ma il PSG può vincere. Mbappé…» (Di martedì 11 agosto 2020) Tuchel ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro l’Atalanta: le dichiarazioni del tecnico del PSG Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro l’Atalanta. Atalanta – «L’Atalanta ha uno stile unico, giocano uno contro uno a tutto campo e aggrediscono il pallone con sette giocatori nella metà campo avversaria. Sarà difficile giocare contro di loro, hanno segnato tantissimo. Sarà una grande sfida ma potremo trovare spazi. Abbiamo preparato la partita negli ultimi giorni e oggi ci sarà l’ultimo allenamento. Conterà la tattica ma anche la testa, serve concentrazione. Sarà molto difficile contro l’Atalanta ma ... Leggi su calcionews24

Agenzia_Ansa : Spari fuori dalla Casa Bianca, Trump scortato via dalla conferenza stampa - SkyTG24 : Il presidente americano #Trump ha dovuto interrompere una conferenza stampa per una sparatoria fuori dalla Casa Bia… - Eurosport_IT : Un solo anno ma bello intenso: in 5 minuti riviviamo le migliori conferenza stampa di Maurizio Sarri alla Juventus… - cmontalbano90 : @romeoagresti @GoalItalia @goal Romeo ci sarà una presentazione di Pirlo in conferenza stampa oppure no vale la con… - Controleuro1 : SPARATORIA DI FRONTE ALLA CASA BIANCA . Trump deve interrompere una conferenza stampa Do white lives matter? Aspetto risposte progressiste. -