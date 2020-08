Concorsi, la carica del milione: tanti professori a caccia del posto (Di martedì 11 agosto 2020) I candidati ai Concorsi per un posto a scuola sono più di un milione. Di questi, oltre 750mila si presenteranno per entrare nelle graduatorie provinciali per le supplenze. Oggi è l’ultimo giorno per presentare la candidatura. Possiamo parlare tranquillamente di una carica del milione. Tanto, o forse qualcosa in più, sono i candidati per i … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

PADRENOSTRO, diretto da Claudio Noce con Pierfrancesco Favino in concorso alla 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, uscirà nelle sale italiane il 24 settembre 2020 distribuito ...

Concorsopoli, processo fissato per il 2 Novembre. Intanto decade la misura cautelare per Iorio

Il gip Fortuna Basile ha emesso decreto di giudizio immediato per gli indagati di Concorsopoli, l’inchiesta che a dicembre scorso fece finire in manette l’ex sindaco di Sant’Anastasia Lello Abete, l’e ...

