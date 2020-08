Concerti annullati, da Governo 12 milioni di euro (Di martedì 11 agosto 2020) (Teleborsa) – Tanti i settori messi in ginocchio nel corso di questi mesi dalla crisi conseguenza dell’emergenza sanitaria in corso nel nostro Paese. Alcuni più di altri. “Dodici milioni di euro per i Concerti annullati”. Sono le risorse assegnate dal decreto firmato oggi dal Ministro di beni culturali e turismo, Dario Franceschini. “Con questo intervento – spiega il Ministro – il Governo interviene per ristorare parzialmente le perdite subite in questi mesi difficili dagliorganizzatori di Concerti”. Leggi su quifinanza

(ANSA) - VERCELLI, 11 AGO - Vercelli annulla tutti gli eventi di Ferragosto. La decisione è stata presa oggi dalla giunta comunale a causa della presenza di un focolaio di Coronavirus. "La situazione ...

Anche in Piemonte la nuova guerra è ai «casi importati» di coronavirus, quelli che arrivano dall’estero, spesso anche da paesi membri dell’Unione Europea, dove la situazione endemica è ancora difficil ...

