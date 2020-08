Comunali a Roma, il Pd pensa a Letta e le primarie possono saltare (Di martedì 11 agosto 2020) ROMA – Il Pd non accelera sul candidato sindaco. L’annuncio dato da Virginia Raggi di volersi ricandidare nel 2021 non modifica il piano dei Dem per l’individuazioe del candidato e della squadra in vista del voto. Fonti interne al Partito Democratico nazionale confermano all’agenzia Dire che “il Pd si aspettava la mossa della Raggi ma questo non cambia i programmi: prima dobbiamo affrontare il referendum e le regionali del 20 settembre, poi si iniziera’ a muovere qualcosa su Roma e le altre citta’ dove si votera’ per le amministrative”. Leggi su dire

