"Come la Nazionale, non perderemo mai". Gasperini carica l'Atalanta prima del Psg (Di martedì 11 agosto 2020) “Siamo un po' Come la Nazionale, speriamo bene”. L'Atalanta è l'unica squadra italiana che prenderà parte alle Final Eight di Lisbona che mettono in palio la Champions League. Gian Piero Gasperini è consapevole della sfida titanica che lo attende con il Psg, ma è innanzitutto orgoglioso per il traguardo raggiunto dai suoi. “Non è detto che la mancanza di esperienza possa essere un aspetto negativo - ha sottolineato il tecnico nerazzurro - vogliamo fare bene. Non perderemo mai, o vinceremo o impareremo e vogliamo provare a vincere”. Gran parte dell'Italia calcistica, se non tutta, tiferà per l'Atalanta domani sera: “Siamo la dimostrazione che anche una squadra senza blasone europeo può fare bene e raggiungere ... Leggi su liberoquotidiano

