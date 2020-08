Combinata nordica, gli azzurri di Coppa del Mondo al lavoro da domani a Oberhof: la lista dei convocati (Di martedì 11 agosto 2020) La squadra “A” di Combinata nordica si ritrova da mercoledì 12 a domenica 16 agosto nell’impianto al coperto della “Sport Halle” di Oberhof (Ger) per un allenamento sulla neve che vedrà all’opera Samuel Costa, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin e Giulio Bezzi accompagnati dal tecnico Ivan Lunardi e dall’allenatore responsabile Danny Winkelmann. Il primo appuntamento con la Coppa del Mondo è fissato da giovedì 26 a domenica 29 novembre con il triplo appuntamento di Ruka (Fin), dove sono previste tre Gundersen dal trampolino grande, precedute dal Provisional round.L'articolo SPORTFAIR. Leggi su sportfair

FondoItalia : Combinata Nordica - Ferragosto di lavoro per la nazionale maschile - FondoItalia : Nuovo raduno per 14 azzurri delle squadre B, C e Interesse Nazionale di salto e combinata nordica -

Ultime Notizie dalla rete : Combinata nordica Combinata Nordica - Ferragosto di lavoro per la nazionale maschile FondoItalia.it Rientrano i fondisti, salgono i combinatisti, pronti ad una cinque giorni di lavoro a Oberhof

La località tedesca, che ha ospitato il lungo camp della nazionale italiana di sci di fondo, accoglierà da mercoledì quella di combinata nordica. Una sorta di staffetta tra i fondisti azzurri e il tea ...

Nuovo raduno fra Tarvisio, Planica e Villach per saltatori e combinatisti della nazionale

Con l'impossibilità di partecipare agli appuntamenti estivi del Grand Prix (la FISI ha prorogato il divieto sino al prossimo 15 ottobre), anche se si potrebbe in ogni caso arrivare alla cancellazione ...

La località tedesca, che ha ospitato il lungo camp della nazionale italiana di sci di fondo, accoglierà da mercoledì quella di combinata nordica. Una sorta di staffetta tra i fondisti azzurri e il tea ...Con l'impossibilità di partecipare agli appuntamenti estivi del Grand Prix (la FISI ha prorogato il divieto sino al prossimo 15 ottobre), anche se si potrebbe in ogni caso arrivare alla cancellazione ...