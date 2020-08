Colpaccio-Signorini, la prima foto di Berlusconi e Marta Fascina: occhio al vestito della compagna del Cav | Guarda (Di martedì 11 agosto 2020) La prima volta. La prima foto. E a scodellarla è ovviamente Chi, il settimanale di Alfonso Signorini. Si tratta della prima immagine che ritrae Silvio Berlusconi insieme alla sua nuova compagna, Marta Fascina: ecco i due, mano nella mano a Villa Certosa, la residenza del Cavaliere in Sardegna, dove ora si trovano anche i figli del leader di Forza Italia. La Fascina, deputata di FI, da qualche tempo è al fianco di Berlusconi: la coppia - lei con un vestito assai appariscente e peculiare - è stata immortalata mentre insieme al figlio Luigi, prossimo sposo, era uscita dalla villa per andare in "pellegrinaggio" al nuovo yacht di Ennio ... Leggi su liberoquotidiano

Novella_2000 : Colpaccio di Alfonso Signorini! Ecco chi sarà la nuova opinionista del GF Vip - infoitcultura : Grande Fratello Vip, colpaccio per Alfonso Signorini: 'Toh, chi porta', ascolti assicurati per Mediaset - infoitcultura : Grande Fratello Vip 5, colpaccio di Alfonso Signorini: nel cast anche l’amatissimo attore - Caterin33851033 : RT @MasterAb88: CLAMOROSO COLPACCIO di Alfonso Signorini. Gabriel Garko concorrente del #gfvip. Con lui ci saranno Patrizia De Blanck (che… - crazylo91591062 : RT @MasterAb88: CLAMOROSO COLPACCIO di Alfonso Signorini. Gabriel Garko concorrente del #gfvip. Con lui ci saranno Patrizia De Blanck (che… -

Ultime Notizie dalla rete : Colpaccio Signorini Silvio Berlusconi e Marta Fascina, prima paparazzata: colpaccio-Signorini, occhio al vestito della compagna del Cav LiberoQuotidiano.it È ufficiale: Antonella Elia sarà l’opinionista del GF Vip 5

1Dopo giorni di rumor e indiscrezioni, ora è ufficiale. Antonella Elia sarà opinionista della prossima edizione del GF Vip Che colpaccio di Alfonso Signorini! In queste ore, grazie a TVBlog abbiamo sc ...

Maria Giovanna Elmi, per la ’fatina buonasera’ il tempo non passa: "I miei 80 anni"

Il 25 agosto Maria Giovanna Elmi compie 80 anni. La sua voce no. Inconfondibile come le impronte digitali, ha conservato l’arrangiamento di note argentine di quando mandava l’Italia a letto felice pe ...

1Dopo giorni di rumor e indiscrezioni, ora è ufficiale. Antonella Elia sarà opinionista della prossima edizione del GF Vip Che colpaccio di Alfonso Signorini! In queste ore, grazie a TVBlog abbiamo sc ...Il 25 agosto Maria Giovanna Elmi compie 80 anni. La sua voce no. Inconfondibile come le impronte digitali, ha conservato l’arrangiamento di note argentine di quando mandava l’Italia a letto felice pe ...