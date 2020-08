CLIMA AGOSTO: l’esplosione tardiva dell’Estate 2020 in Europa (Di martedì 11 agosto 2020) Il caldo è prepotentemente salito in cattedra sull’Europa. L’Estate 2020, dopo un avvio in sordina, è tornata a mostrare le caratteristiche che ormai ben conosciamo appartenere alle estati del nuovo millennio, con episodi frequenti di caldo estremo e localmente persistente. La stagione sembrava avviata su canoni vecchio stile. Il profilo di quest’estate è stato infatti caratterizzato, sino al 20 luglio, da temperature più basse della media stagionale, a causa di continue incursioni di correnti fresche e perturbate atlantiche, o in discesa dalle alte latitudini. L’anticiclone africano era rimasto relegato al ruolo di semplice comparsa, con un’incidenza maggiore limitata solamente alla Penisola Iberica. Tutto è poi cambiato tra fine luglio e inizio AGOSTO, con ... Leggi su meteogiornale

Previsioni meteo Ferragosto, ritorna il caldo africano sull’Italia: temperature vicine ai 40 gradi

