Chicago PD 6 verso il finale con Voight e la squadra in crisi: anticipazioni ultimi episodi dell’11 e 18 agosto (Di martedì 11 agosto 2020) Tutto è pronto per il gran finale di Chicago PD 6. Proprio la prossima settimana, il 18 agosto, andranno in onda gli ultimi due episodi della stagione che metterà Voight e la squadra alle strette, ma come andrà a finire per loro? Italia1 frena la corsa della serie firmata da Dick Wolf e sia oggi che martedì prossimo manderà in onda due episodi alla volta anziché tre e questo significa che dovremo fare un po' i conti con l'hype destinato a salire alle stelle. In particolare, ad andare in onda oggi, 11 agosto, saranno gli episodi 19 e 20 di Chicago PD 6 dal titolo "Quello che avrebbe potuto essere" e "Sacrificio" in cui la squadra si trova ad ... Leggi su optimagazine

Libroinborsa : RT @amantilibri: «I nostri sguardi continuano in segreto a guardare verso sud, verso le Montagne Nebbiose…» #Itineraripoetici: le #cartolin… - Steve140971 : RT @amantilibri: «I nostri sguardi continuano in segreto a guardare verso sud, verso le Montagne Nebbiose…» #Itineraripoetici: le #cartolin… - amantilibri : RT @amantilibri: «I nostri sguardi continuano in segreto a guardare verso sud, verso le Montagne Nebbiose…» #Itineraripoetici: le #cartolin… - Notiziedi_it : Chicago Fire 7 e Chicago PD 6 insieme per il mini crossover su Italia1, poi dritti verso il finale: anticipazioni 5… - Notiziedi_it : Chicago PD 6 verso il gran finale con un cambio di programmazione: anticipazioni episodi 4 e 11 agosto -

Ultime Notizie dalla rete : Chicago verso Non solo Portland, gli squadroni di Trump verso Chicago e New York Il Manifesto Qatar Airways riprende i voli per Houston e Philadelphia

Qatar Airways rafforza il suo impegno verso l’U.S. market, con la ripresa dei voli verso altri due gateway statunitensi, Houston (IAH) e Philadelphia (PHL), insieme all’espansione delle frequenze vers ...

Chicago Fire 9 stagione quando esce? Trama, cast e streaming episodi

La stagione 9 di Chicago Fire si farà insieme ai nuovi capitoli delle colleghe ... Ebbene sì, sono in arrivo molte altre nuove serie TV dell’oramai celebre produttore, verso il quale il network si ...

Qatar Airways rafforza il suo impegno verso l’U.S. market, con la ripresa dei voli verso altri due gateway statunitensi, Houston (IAH) e Philadelphia (PHL), insieme all’espansione delle frequenze vers ...La stagione 9 di Chicago Fire si farà insieme ai nuovi capitoli delle colleghe ... Ebbene sì, sono in arrivo molte altre nuove serie TV dell’oramai celebre produttore, verso il quale il network si ...