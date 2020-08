Chiara, massacrata di botte dal fidanzato e ora con gravi danni cerebrali. La famiglia: ‘Ha bisogno di una struttura e di un’assistenza h24’ (Di martedì 11 agosto 2020) L’ha massacrata di botte senza pietà e ora Chiara, una ragazza di Roma, a distanza di 6 anni da quell’episodio aberrante è alla ricerca disperata di una struttura adeguata. Aveva solo 19 anni quando è stata picchiata brutalmente da quello che all’epoca era il suo fidanzato, Maurizio Falcioni. Avrebbe dovuto amarla, prendersi cura di lei, proteggerla. E invece Chiara – come tante donne purtroppo – è stata vittima di una violenza e di una ferocia inaudita. Il suo fidanzato non si è preso cura di lei, non l’ha protetta, non le ha dato tutto l’amore che meritava. L’ha picchiata, le ha sferrato calci e pugni con una tale brutalità che Chiara è restata per ... Leggi su ilcorrieredellacitta

