Chi sono i due deputati della Lega accusati di aver preso il bonus da 600 euro per le Partite IVA (Di martedì 11 agosto 2020) Andrea Dara e Elena Murelli sarebbero i due deputati della Lega che hanno ricevuto il bonus 600 euro per le Partite IVA (Lo scandalo nazionale dei 5 parlamentari “furbetti” che hanno richiesto il bonus Inps da 600 euro). Lo scrivono oggi il Corriere della Sera e il Fatto Quotidiano. A loro si aggiunge il consigliere regionale Riccardo Barbisan della Lega che ne ha parlato in una dichiarazione ad Antenna 3 NordEst attribuendo la colpa al commercialista. Altri nomi di eletti erano venuti fuori nel pomeriggio e in serata ma sono stati smentiti. Certo, non c’è ancora l’ufficialità dei nomi da parte del Carroccio. Andrea Dara, oltre a essere ... Leggi su tpi

luigidimaio : Sono coperti dalla legge sulla privacy, ma gli italiani hanno il diritto di sapere chi sono. Fuori i nomi. E se s… - VittorioSgarbi : Le parole delle Lorenzin sono vergognose. Strappare un figlio alla propria madre naturale è un atto di inaccettabil… - Mov5Stelle : “Se non dovesse palesarsi spontaneamente chi ha richiesto il bonus 600 euro, chiederò a tutti i nostri parlamentari… - darivabeh : Le cose difficili non sono per chi riesce ma per chi ci si impegna. - fpannullo : RT @PieCicci74: Mi consola pensare in questo momento che nella stessa #Aula di chi ha usufruito del #bonus600euro sedeva @GuidoCrosetto che… -