"Che paura per quel cinghiale". Malgioglio terrorizzato: perso nel bosco, quelle tre ore da incubo (Di martedì 11 agosto 2020) “Che paura ha avuto. Spaventatissimo”: un amico di Cristiano Maglioglio ci racconta una disavventura da incubo del cantante. Che si perde in un bosco del Salento (dove si trova in vacanza). In pratica, Malgioglio per più di tre ore resta in mezzo alla vegetazione con la paura di essere aggredito dai cinghiali. Ne vede uno, da lontano, ma grazie al sangue freddo riesce a non farsi prendere dal panico. Adesso, un amico del cantante ci racconta: “E' arrivato a casa dopo 3 ore nel bosco col terrore stampato in volto. Per fortuna ha ritrovato la strada”. Malgioglio da un mese è in Puglia (Salento) dove si sta rilassando in attesa dell'uscita del suo nuovo disco, previsto per fine settembre. E nei giorni scorsi a Cellino, quartier ... Leggi su liberoquotidiano

Avvenire_Nei : Pugni e spray urticante mentre vanno al lavoro. Lo hanno raccontato ai volontari di Intersos. C'è preoccupazione tr… - chiellini : Ci sono stagioni difficili. Quando finiscono, ci si ferma. Si prova a trovare un senso. Un senso a una catena di in… - matteosalvinimi : C'è un governo che ha mentito all'Italia, in altri Paesi si sarebbe già dimesso. Cercano di governare con la paura… - cantafio88 : Poveraccio. Da anni vince contro il nulla in ambito nazionale ma continua a prendere schiaffi da squadrette in Euro… - Inter_Rompi : @Open_gol io tutta sta paura in giro non la vedo. Autobus traboccanti al punto da non chiudere le porte (riviera ro… -

Ultime Notizie dalla rete : Che paura Europa League - M.United semifinale ma che paura: 1-0 al Copenhagen Il Napoli Online Accordo Treofan, lavoratori denunciano: «Nulla è risolto, massima attenzione»

«Toni trionfalistici ingiustificati, la politica a vari livelli e da diverse fazioni esulta per un accordo di meno di due mesi che prevede la quasi totale fermata dello stabilimento e l’attivazione de ...

Cristiano Malgioglio, perso nel bosco: "Spaventatissimo, che paura per quel cinghiale"

“Che paura ha avuto. Spaventatissimo”: un amico di Cristiano Maglioglio ci racconta una disavventura da incubo del cantante. Che si perde in un bosco del Salento (dove si trova in vacanza). In pratica ...

«Toni trionfalistici ingiustificati, la politica a vari livelli e da diverse fazioni esulta per un accordo di meno di due mesi che prevede la quasi totale fermata dello stabilimento e l’attivazione de ...“Che paura ha avuto. Spaventatissimo”: un amico di Cristiano Maglioglio ci racconta una disavventura da incubo del cantante. Che si perde in un bosco del Salento (dove si trova in vacanza). In pratica ...