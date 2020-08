Champions:Gasperini, 'adrenalina,peccato manchi il pubblico' (Di martedì 11 agosto 2020) ANSA, - BERGAMO, 11 AGO - ''peccato non ci sarà il pubblico, c'e' grande adrenalina in uno stadio meraviglioso. Ci dispiace essere rimasta l'unica squadra italiana". Giampiero Gsasperini si dice ... Leggi su corrieredellosport

SkySport : Atalanta-Psg, Gasperini: 'Noi come la Nazionale. Psg forte, ma ci crediamo' - TUTTOJUVE_COM : Gasperini: 'Noi unica squadra in corsa in Champions? Ci dispiace, pensavamo che la Juventus passasse' - napolista : Gasperini: “Arrivati a questo punto, non perderemo mai. O vinceremo o impareremo” In conferenza stampa: “Sono qui p… - solopallone : Champions:Gasperini, 'adrenalina,peccato manchi il pubblico' - sportli26181512 : Atalanta-Psg, Gasperini: 'Noi come la Nazionale. Psg forte, ma ci crediamo': L'allenatore nerazzurro alla vigilia d… -