Champions League, premier Portogallo: “Simbolico ripartire con l’Atalanta” (Di martedì 11 agosto 2020) Al via le final eight di Champions League con il match tra Atalanta e Psg in programma mercoledì sera. Tutte le partite fino alla finale si giocheranno in Portogallo e il premier del paese lusitano Antonio Costa ha preso la parola in videoconferenza con i principali media a livello mondiale: “Questa Final Eight di Champions che ci apprestiamo ad ospitare sarà un grande spettacolo che purtroppo non potremo seguire negli stadi ma solo dalla televisione. Ma alla partita inaugurale di domani, Atalanta-Paris SG, io ci sarò. Vedrò solo questa dal vivo, ma è un segnale del ritorno verso una vita normale. E mi sembra simbolico che in campo ci sia proprio la squadra di Bergamo, città che è stata fra le prime ad essere colpite e che ha sofferto molto. A ... Leggi su sportface

SkySport : Atalanta-Psg, tutto quello che c'è da sapere sulla partita dei quarti di Champions - FCBarcelona : Lionel #Messi; @ChampionsLeague Virtuoso FULL VIDEO: - tuttosport : #Lione, #Aulas: '#Juve, il pressing sull'arbitro non è servito' ?? - zazoomblog : Champions League premier Portogallo: “Simbolico ripartire con l’Atalanta” - #Champions #League #premier - alessandro77j : RT @AirJordan185: L’Inter è in Europa League perché è uscito ai gironi di Champions. Mi sembrava giusto ricordarlo. -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Rummenigge: "Le final eight piacciono, cambiamo la Champions League" Corriere dello Sport Atalanta-PSG dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Atalanta e PSG di fronte ai quarti di finale di Champions League: le info sulle formazioni e le indicazioni su come seguire la gara in tv e streaming.

Rummenigge sulla Champions: “Bisogna incrementare la fase ad eliminazione diretta”

TORINO- Il dirigente del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge, ai microfoni di Tuttosport, ha svelato la sua idea riguardo una riforma della Champions League: “Il pubblico non impazzisce per la fase a ...

Atalanta e PSG di fronte ai quarti di finale di Champions League: le info sulle formazioni e le indicazioni su come seguire la gara in tv e streaming.TORINO- Il dirigente del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge, ai microfoni di Tuttosport, ha svelato la sua idea riguardo una riforma della Champions League: “Il pubblico non impazzisce per la fase a ...