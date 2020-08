Champions League, Atalanta pronta la grande notte: "Abbiamo grandi motivazioni" (Di martedì 11 agosto 2020) Bergamo, 11 agosto 2020 - L'Atalanta domani sera gioca per Bergamo. Per tutto quello che ha passato la città orobica negli scorsi mesi. "E la motivazione che Abbiamo ci servirà. Sappiamo di portarci ... Leggi su ilgiorno

SkySport : Atalanta-Psg, tutto quello che c'è da sapere sulla partita dei quarti di Champions - FCBarcelona : Lionel #Messi; @ChampionsLeague Virtuoso FULL VIDEO: - SkySport : Europa League, le squadre che hanno vinto dopo l'eliminazione dalla Champions - salvatore3269 : RT @Tragicom24: Morata, soprattutto in Champions League, ha sempre lasciato il segno. Per me sarebbe un grande sì - sportli26181512 : Atalanta, Gasperini: 'Mi aspettavo anche la Juve a Lisbona': Il tecnico nerazzurro prima del Psg: 'Domani è il punt… -