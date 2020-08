Champions League, Atalanta – Paris Saint Germain, Sarabia: “Dobbiamo tornare ai nostri ritmi. Gli orobici…” (Di martedì 11 agosto 2020) La parola a Pablo Sarabia.L'attaccante del Paris Saint Germain, intervenuto a Rmc Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla viglia della gara, valevole per i quarti di finale di Champions League, contro l'Atalanta: "Mi sento abbastanza bene. Non è mai successo che i giocatori siano rimasti così a lungo senza giocare, a poco a poco, abbiamo recuperato il ritmo. Abbiamo acquisito molta fiducia vincendo le due Coppe nazionali. l'obiettivo è fare una grande prestazione. Io mi sono guadagnato la fiducia con buone prestazioni. Il rigore segnato col Lione mi aiuterà ad affrontare al meglio la prossima partita. È vero che non siamo allo stesso livello di marzo, quando eravamo all'apice della forma e abbiamo raccolto i frutti del ... Leggi su mediagol

SkySport : Atalanta-Psg, tutto quello che c'è da sapere sulla partita dei quarti di Champions - FCBarcelona : Lionel #Messi; @ChampionsLeague Virtuoso FULL VIDEO: - SkySport : Europa League, le squadre che hanno vinto dopo l'eliminazione dalla Champions - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Al via i quarti di Champions League. L'Atalanta sogna l'impresa - AbbatePeppe : @ruiu19 Chi vince l'Europa League va in Champions League e sta in Prima Fascia! Mi rispondi -