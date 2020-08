Champions, il Psg si prepara per l’Atalanta: c’e’ anche Mbappe’. L’attaccante francese dovrebbe partire dalla panchina (Di martedì 11 agosto 2020) Il PSG si prepara per la sfida contro l’Atalanta e, durante l’allenamento, si rivede anche Mbappe’. L’attaccante francese, al rientro da un infortunio, potrebbe essere utilizzato a sorpresa dal tecnico Tuchel. Molto probabile, a questo punto, la sua partenza dalla panchina per il match di mercoledì sera. Secondo alcune fonti, il giocatore francese avrebbe rifiutato di sottoporsi a infiltrazioni antidolorifiche per provare ad essere schierato in campo dal primo minuto. Potrebbe comunque rivelarsi una pedina importante nella seconda metà del match. L'articolo Champions, il Psg si prepara per l’Atalanta: c’e’ anche Mbappe’. L’attaccante francese ... Leggi su ilfattoquotidiano

