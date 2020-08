Champions, il premier Portoghese: “Il Covid circola ma massima sicurezza, è simbolico ripartire con la squadra di Bergamo” (Di martedì 11 agosto 2020) La Final Eight di Champions League a Lisbona è per il Portogallo “un compito enorme“, ma nonostante il virus circoli ancora in tutta Europa sarà garantita la massima sicurezza. Lo dice, alla vigilia delle finali di Champions a Lisbona, il premier Portoghese Antonio Costa, in videoconferenza con l’ANSA. “Veniamo da un periodo molto difficile e il virus gira ancora, ma abbiamo già dato prova delle nostre capacita’ organizzative, come nel 2004: saranno garantite condizioni di massima sicurezza”. Come tanti suoi connazionali, Costa ha un rimpianto: “qui ci sono 8 squadre, ci dispiace che non ci sia quella di Cristiano Ronaldo, che è sicuramente uno dei migliori calciatori del mondo. ... Leggi su meteoweb.eu

