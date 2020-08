Champions, Gasp: siamo come la Nazionale «L’Atalanta ha superato squadre difficili» (Di martedì 11 agosto 2020) «siamo soddisfatti di essere qui, lo saremo ancora di più se passeremo il turno». Lo dice mister Gasperini in riferimento alla partita in programma contro il PSG martedì sera 12 agosto. Leggi su ecodibergamo

Dalla_SerieA : Champions Atalanta-Psg, Percassi: “Papu ci trascinerà. Gasp carico” - - PieroSerra : @_alvysinger @pet_oliver @_grazy87 Quindi gasp ha vinto la champions? Nn lo sapevo complimenti ???????? - stefano_gatto97 : RT @Sport_Mediaset: #Percassi: 'Orgoglioso e stranito per l'#Atalanta: il futuro è sempre e solo Gasp'. La fiducia del presidente bergamasc… - Sport_Mediaset : #Percassi: 'Orgoglioso e stranito per l'#Atalanta: il futuro è sempre e solo Gasp'. La fiducia del presidente berga… - sportli26181512 : Atalanta, tutti contro… Neymar. Il brasiliano guadagna più dell'intera rosa avversaria: Atalanta, tutti contro… Ney… -