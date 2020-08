Centro accoglienza migranti “troppo costoso”: indagato sindaco Reggino (Di martedì 11 agosto 2020) migranti, gestione Centro calabrese: indagati un sindaco del Reggino e altre cinque persone. Operazione dei carabinieri ‘Cara accoglienza’. La gestione del Centro accoglienza spende troppi soldi e i motivi non sono chiarissimi. Così ci hanno pensato i carabinieri ad indagare. Il quadro che ne è uscito è allarmante, assomiglia tanto ad un business più che ad un lavoro di solidarietà verso i migranti. Nel mirino degli inquirenti ci sono un sindaco, il gestore di una società cooperativa, due titolari di impresa di abbigliamento e due funzionari della Prefettura di Reggio Calabria. Una gestione costosa, discrezionale e poco trasparente del Centro di ... Leggi su chenews

