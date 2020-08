Centinaia di morti e migliaia di ricoveri nel mondo per fake news sul Covid: dall’aglio per prevenirlo al metanolo per curarlo. Lo studio (Di martedì 11 agosto 2020) Dal consiglio di mangiare aglio per prevenire il contagio da coronavirus, a quello di bere metanolo per curare la malattia. Fino alla teoria del “cibo contaminato”. Disinformazione, fake news e complottismi hanno fatto da padrone durante il picco dell’epidemia e sono state diffuse in almeno 25 lingue e in 87 paesi. Tanti i casi in cui affermazioni false o non verificate sono arrivate a colpire gli stessi cittadini causando almeno 800 decessi legati alla disinformazioni e quasi 6000 ricoveri e infortuni gravi. A rivelarlo uno studio internazionale coordinato da esperti presso la University of New South Wales in Australia e pubblicato sull’American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. Lo studio analizza oltre 2300 rumors, stigma e teorie cospirative ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Centinaia morti Centinaia di morti e migliaia di ricoveri nel mondo per fake news sul Covid: dall’aglio per prevenirlo… Il Fatto Quotidiano Oltre 200 morti a Beirut, si dimette il governo Diab

Il governo libanese di Hasan Diab, sostenuto fortemente dagli Hezbollah filo-iraniani, è crollato sotto i colpi del terremoto sociale scatenatosi dopo le devastanti esplosioni che una settimana fa han ...

La ‘ndrangheta e il PCI. ‘Alle origini della nuova ‘ndrangheta. Il 1980’ di Enzo Ciconte, ed. Rubbettino

Due sono soprattutto le novità del libro di Enzo Ciconte Alle origini della nuova ‘ndrangheta. Il 1980 (Rubbettino, pp. 204, euro 15), anche per il mutamento epocale che la ‘ndrangheta ha impresso da ...

