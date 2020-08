Castrovilli stuzzicato da Juventus, Inter e Roma: la strategia della Fiorentina (Di martedì 11 agosto 2020) La Fiorentina fa muro per Castrovilli: il centrocampista viola non verrà ceduto durante la finestra estiva di calciomercato La Fiorentina non intende cedere Gaetano Castrovilli nel corso della finestra estiva di calciomercato. Questo il messaggio della società viola, rilanciato dall’edizione odierna di Repubblica. Juventus, Inter e Roma seguono da tempo il giovane centrocampista, ma il patron Rocco Commisso non vuole discuterne: Castrovilli firmerà il rinnovo del contratto fino al 2025 e indosserà la maglia numero 10. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

