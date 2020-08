Caso Racing Point, la Ferrari ritiene la penalità inadeguata e si appella alla Fia (Di martedì 11 agosto 2020) In accordo con la Renault e la McLaren, la Ferrari ha ufficializzato l’appello alla FIA sul Caso Racing Point, relativo alle prese d’aria dei freni. La scuderia di Maranello ha confermato la propria posizione, annunciando il ricorso dopo la sentenza della FIA, che ha multato salatamente la Racing Point oltre a decurtarle 15 punti dalla classifica costruttori del Mondiale 2020. La Ferrari non ha ritenuto infatti la penalità adeguata e si presenterà in appello. Leggi su sportface

