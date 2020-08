Caso fantacalcio: la Premier squalifica il vincitore del torneo ufficiale per razzismo (Di martedì 11 agosto 2020) La Premier League ha squalificato Aleksandar Antonov, vincitore della Fantasy Premier League 2019-20, il fantacalcio ufficiale della lega inglese. Il giocatore bulgaro, che ha un canale YouTube sul Fantasy football chiamato TooGoodFPL, è stato annunciato come il vincitore dopo l’ultimo turno del campionato inglese del 26 luglio, finendo con 18 punti di vantaggio sul secondo classificato … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Messi compra a casa a Milano davanti alla sede dell'Inter: i tifosi sognano la "Pulce"

Leo Messi ha comprato casa a Milano. Il fuoriclasse del Barca, secondo quanto trapelato, ha acquistato un appartamento nella Torre Solaria: praticamente di fronte alla sede dell'Inter. La vicinanza a ...

