Caserta, l’allarme di Confcommercio: “Boom e-commerce, negozi a rischio chiusura” (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Confcommercio Caserta sul boom registrato nel settore e-commerce che rischia di mettere a rischio l’attività dei negozi di vicinato. Di seguito il testo: “Migliorare la qualità dei prodotti e innalzare la professionalità del personale, offrire nuovi servizi ai clienti, potenziare gli standard di accoglienza e disponibilità. Sono queste le nuove sfide da affrontare per rilanciare il commercio di vicinato. Sempre più minato dalla grande distribuzione e soprattutto dall’e-commerce. Ne è convinto Domenico Quaranta, consigliere di Confcommercio Caserta e titolare dello storico ... Leggi su anteprima24

