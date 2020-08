Carolyn Smith si sfoga su IG dopo gli attacchi: “La chemio è una tragedia” [VIDEO] (Di martedì 11 agosto 2020) Carolyn Smith nella bufera per una frase sulla chemio Tra qualche settimana Carolyn Smith sarà di nuovo a capo della giuria di Ballando con le Stelle con la 15esima edizione. Nel frattempo la coreografo sta continuando a combattere contro un cancro che non vuole sentire ragioni di andarsene. Anche nel periodo di piena emergenza sanitaria per il Covid-19, quando la quarantena ha costretto tutti gli italiani a rimanere nelle proprie abitazioni, la donna ha sempre aggiornato tutti coloro che la seguono sui social network sulle sue condizione di salute. Di recente, però, hanno fatto discutere moltissime le sue affermazioni riguardanti la terapia che svolge da tempo. La Smith ha sempre vissuto con positività il suo calvario e spesso ha avuto un atteggiamento autoironico, ... Leggi su kontrokultura

infoitcultura : Carolyn Smith si sfoga: 'Chemio in lockdown una tragedia, 5 anni di cure. Non merito questi attacchi' - infoitcultura : Carolyn Smith, cattive notizie. E’ di nuovo in ospedale - infoitcultura : Carolyn Smith: “La prima chemio del lockdown è stata una tragedia. Pensateci prima di attaccarmi” - infoitcultura : Carolyn Smith: “Chiamare Spa Day la chemio è il mio modo di affrontarla” - infoitcultura : Carolyn Smith e la chemioterapia, cosa è accaduto durante il lockdown -