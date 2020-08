Caos Bielorussia, Svetlana Tikhanovskaya ha lasciato il Paese e si è rifugiata in Lituania (Di martedì 11 agosto 2020) “Svetlana Tikhanovskaya è al sicuro, è in Lituania”. Lo ha scritto su twitter il ministro degli Esteri lituano Linas Linkevicius. La candidata d’opposizione alle presidenziali bielorusse, vinte tra accuse di brogli dall’autoritario leder Aleksandr Lukashenko, aveva contestato i risultati chiedendo un riconteggio delle schede e da ieri sera si erano perse le sue tracce. Per presentare ricorso, Tikhanovskaya si era recata alla commissione elettorale centrale a Minsk, dove dal suo staff si era diffusa la notizia che fosse stata trattenuta dalle autorità. Il marito di Tikhanovskaya, Serghei Tikhanovsky, un popolare blogger che aveva provato a candidarsi era stato arrestato a maggio, mentre i figli della coppia erano stati mandati all’estero per ... Leggi su tpi

