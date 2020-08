Caos Bielorussia, la leader dell’opposizione fugge in Lituania. L’appello ai sostenitori: «Proteggetevi» (Di martedì 11 agosto 2020) Bielorussia ancora nel Caos. «Svetlana Tikhanovskaya è al sicuro, è in Lituania». Lo ha scritto su twitter il ministro degli Esteri lituano Linas Linkevicius, parlando della candidata dell’opposizione bielorussa alle presidenziali di domenica, che si temeva fosse stata trattenuta dalle autorità dopo aver presentato ricorso alla commissione elettorale contro l’esito del voto, vinto da Aleksander Lukashenko tra accuse di frode e brogli. Una situazione analoga con grandi tensioni c’era stata a ottobre dello scorso anno. In un’intervista alla radio nazionale Lrt, Linkevicius ha raccontato i fatti. «La cosa principale – ha sottolineato – è che è al sicuro. Dal momento che era stata arrestata in Bielorussa ed era rimasta sette ore in ... Leggi su secoloditalia

