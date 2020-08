Can Yaman: "La donna ideale? Affascinante ma non per forza bella" (Di martedì 11 agosto 2020) In una recente intervista il protagonista di Daydreamer, Can Yaman, ha parlato di quanto si senta legato al suo personaggio e delle caratteristiche della sua donna ideale. La donna ideale esiste per Can Yaman? Chissà, il bel protagonista di Daydreamer per il momento è single (o almeno è quanto racconta) e, nell'intervista realizzata per il primo numero del Daydreamer magazine, ammette di non credere che esista una formula perfetta per l'amore. Tuttavia, quando si parla di donna dei sogni, Can Yaman ha le idee piuttosto chiare: "Mi piacciono le donne femminili, meno quelle che si atteggiano a maschiaccio o parlano a voce alta. Non mi piacciono neppure quelle che si mostrano come donne misteriose. La mia ragazza ... Leggi su movieplayer

