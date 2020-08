Campo di Santa Giustina (Belluno) – Tragico incidente lungo il Piave: 16enne schiacciato da un masso (Di martedì 11 agosto 2020) Sedicenne muore schiacciato da un masso sul greto del Piave Per cause al momento da stabilire il masso gli è finito addosso mentre il giovane stava giocando con alcuni coetanei. Un ragazzo di 16 anni è morto schiacciato da un grande masso sul greto del Piave in località Campo di Santa Giustina, in Veneto. … Leggi su periodicodaily

Un ragazzo di 16 anni è morto schiacciato da un grande masso sul greto del Piave in località Campo di Santa Giustina, in Veneto. Lo rende noto il Soccorso alpino e speleologico regionale. Il giovane, ...

