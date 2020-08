Campania. Allarme Coronavirus, scatta zona rossa in un intero quartiere del napoletano (Di martedì 11 agosto 2020) Campania. All’Etna Coronavirus, in provincia di Napoli scatta la zona rossa. Di seguito il provvedimento In relazione al numero elevato di contagi registrati in una struttura ricettiva di Sant’Antonio Abate, il Presidente della Regione, sentita l’Unità di Crisi, firmerà entro stasera un’ordinanza di cui si anticipano i contenuti. 1. Con decorrenza immediata: è disposta, … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Allarme Covid d'importazione, Lazio e Campania vogliono controlli. Allo studio del Cts test rapidi - Fusillide : RT @HuffPostItalia: Allarme Covid d'importazione, Lazio e Campania vogliono controlli. Allo studio del Cts test rapidi - infoitinterno : Campania, allarme coronavirus: contagiati ragazzi e bambini. I nuovi focolai attivi - GFucci58 : RT @HuffPostItalia: Allarme Covid d'importazione, Lazio e Campania vogliono controlli. Allo studio del Cts test rapidi - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Allarme Covid d'importazione, Lazio e Campania vogliono controlli. Allo studio del Cts test rapidi -

Ultime Notizie dalla rete : Campania Allarme Allarme Covid d'importazione, Lazio e Campania vogliono controlli. Allo studio del Cts test rapidi L'HuffPost METEO – ATTACCO di MALTEMPO in ITALIA con TEMPORALI e GRANDINATE, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco le città colpite

La nostra Penisola risulta oggi come da qualche giorno a questa parte nel limbo tra il sole e i temporali: questo perché il promontorio anticiclonico di matrice afroazzorriana che si affaccia sul Medi ...

Campania, il contagio non arretra: 23 nuovi positivi e una vittima

Il nuovo bollettino della Unità di crisi della Regione Campania conta ancora più di due diecine di nuovi casi di coronavirus, 23 da appena 1142 tamponi processati nelle ultime 24 ore, e un’altra vitti ...

La nostra Penisola risulta oggi come da qualche giorno a questa parte nel limbo tra il sole e i temporali: questo perché il promontorio anticiclonico di matrice afroazzorriana che si affaccia sul Medi ...Il nuovo bollettino della Unità di crisi della Regione Campania conta ancora più di due diecine di nuovi casi di coronavirus, 23 da appena 1142 tamponi processati nelle ultime 24 ore, e un’altra vitti ...