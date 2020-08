Caldo e vacanze: in Italia un italiano su cinque viaggia con il proprio animale (Di martedì 11 agosto 2020) Quest’estate ha scelto di partire in vacanza con il proprio animale quasi un Italiano su cinque (22%) grazie ad una accresciuta cultura dell’ospitalità “pet friendly” lungo tutta la Penisola: è quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè, nella settimana delle grandi partenze che precede il Ferragosto segnata dal grande Caldo. Se si viaggia con il proprio animale è utile adottare alcune misure preventive prima di tutto per il viaggio durante il quale occorre garantire le condizioni migliori per sopportare la grande afa, a partire da una adeguata scorta di acqua. In vacanza – sottolinea la Coldiretti – si passa molto tempo all’aperto dove si possono incontrare altri animali ed ... Leggi su meteoweb.eu

VannaRicci : RT @Giulicat1512: A tutti i miei contatti amici compagni auguro un sereno e non troppo caldo martedì . . .BUONE VACANZE A CHI LE FA . . .?… - pedrolp44860430 : RT @Custonaci_web: ??Tutti pronti con il naso all'insù in cerca delle stelle cadenti, si perché agosto altre che essere il mese del caldo e… - Lilliflo : RT @Giulicat1512: A tutti i miei contatti amici compagni auguro un sereno e non troppo caldo martedì . . .BUONE VACANZE A CHI LE FA . . .?… - Giulicat1512 : A tutti i miei contatti amici compagni auguro un sereno e non troppo caldo martedì . . .BUONE VACANZE A CHI LE FA… - redlemongrass : @bosonoelena se vai al liceo/medie è meglio l'estate, ma io ho finito il quinto ora e devo studiare per entrare all… -

Ultime Notizie dalla rete : Caldo vacanze Caldo e vacanze: in Italia un italiano su cinque viaggia con il proprio animale Meteo Web Dalle passerelle alla spiaggia, ecco le vacanze dei modelli più hot del momento

Agosto amor mio non ti conosco. Recitava più o meno così il famoso detto, ma niente paura, non abbiamo intenzione di mettere scompiglio tra voi e i vostri amati, bensì, di alzare ancora un po’ le temp ...

San Lorenzo 2020, la notte delle stelle cadenti: cosa sono le Perseidi e perché cadono sempre ad agosto

Agosto è sinonimo di caldo, di vacanze ma anche di stelle cadenti. Chiamate anche «lacrime di San Lorenzo», sono più scientificamente note come Perseidi: si tratta di uno sciame meteoritico ben visibi ...

Agosto amor mio non ti conosco. Recitava più o meno così il famoso detto, ma niente paura, non abbiamo intenzione di mettere scompiglio tra voi e i vostri amati, bensì, di alzare ancora un po’ le temp ...Agosto è sinonimo di caldo, di vacanze ma anche di stelle cadenti. Chiamate anche «lacrime di San Lorenzo», sono più scientificamente note come Perseidi: si tratta di uno sciame meteoritico ben visibi ...