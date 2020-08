Caldo e afa sull'Italia, ma permane rischio improvvisi temporali e grandinate (Di martedì 11 agosto 2020) Roma - Un campo di alta pressione si è impadronito delle latitudini mediterranee e di gran parte dell'Europa centrale fino alla Scandinavia, inglobando anche l'Italia e dando luogo a condizioni di prevalente stabilità. A dar manforte all'alta pressione sono correnti calde in risalita dal Nord Africa che innalzano le temperature portandole su valori elevati, spesso superiori ai 35°C al Centro-Nord. Tuttavia la stabilità anticiclonica sarà disturbata nel corso della giornata dallo sviluppo di nubi cumuliformi lungo le zone di montagna, destinate a sfociare nel pomeriggio in alcuni rovesci o temporali di calore, sia in prossimità delle Alpi che sull'Appennino, localmente di forte intensità. METEO Italia MARTEDÌ. Al Nord inizialmente soleggiato salvo addensamenti su ... Leggi su abruzzo24ore.tv

SkyTG24 : Meteo, nella settimana di Ferragosto tornano il grande caldo e l'afa - leniosca18 : RT @GioGeneSharp: Guardate con affetto le persone che indossano la mascherina Loro sanno benissimo che non serve a proteggere loro stessi.… - abruzzo24ore : Caldo e afa sull'Italia, ma permane rischio improvvisi temporali e grandinate - AnsaSardegna : Caldo: ritorna l'afa nell'Isola, attese punte di 40 gradi. Ma gli esperti avvertono, 'possibili temporali estivi'… - YeOlde42 : RT @GioGeneSharp: Guardate con affetto le persone che indossano la mascherina Loro sanno benissimo che non serve a proteggere loro stessi.… -