Calciomercato serie C LIVE: Modena, si pensa a Sicurella (Di martedì 11 agosto 2020) La nuova stagione di serie C sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative di mercato della terza serie aggiornate ogni giorno La nuova stagione di serie C sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative della terza serie, con le ultime news del campionato. Martedì 11 agosto agosto 12.05 Sudtirol, sfuma il ritorno di Offredi – Il club, infatti, ha deciso di puntare tutto su Poluzzi. A riportarlo è Trivenetogoal. 11.15 Modena, idea Sicurella per la mediana – Il giocatore è svincolato ed è reduce dall’esperienza con la Sicula Leonzio. A riportarlo è TuttoC.com Lunedì 10 agosto 11.14 Picerno, arriva Guerra – A comunicarlo è il club tramite una nota ufficiale. 10.15 Pro Sesto, si avvicina Maffei ... Leggi su calcionews24

Eurosport_IT : ?? Carlo Slim (Real Oviedo) ?? François-Henri Pinault (Rennes) ?? Roman Abramovich (Chelsea) La classifica dei ''Pape… - Gazzetta_it : #calciomercato #Napoli, obiettivo #Vlasic: contatti avviati per la stellina del #CSKA - VamosReal1926 : RT @Eurosport_IT: ?? Carlo Slim (Real Oviedo) ?? François-Henri Pinault (Rennes) ?? Roman Abramovich (Chelsea) La classifica dei ''Paperoni''… - Truong_Anh_Ngoc : RT @Eurosport_IT: ?? Carlo Slim (Real Oviedo) ?? François-Henri Pinault (Rennes) ?? Roman Abramovich (Chelsea) La classifica dei ''Paperoni''… - carlos98villaaa : RT @Eurosport_IT: ?? Carlo Slim (Real Oviedo) ?? François-Henri Pinault (Rennes) ?? Roman Abramovich (Chelsea) La classifica dei ''Paperoni''… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato serie Calciomercato 2020, news e tutte le trattative del 10 agosto: ultimissime Sky Sport Rinnovo Gattuso: fumata grigia, ma si lavora sul mercato

Non rinnova, almeno per ora, ma la sua posizione non è assolutamente in discussione. L’incontro fra Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso è stato interlocutorio dal punto di vista contrattuale ma utili ...

Picerno, domenica 16 inizia la preparazione precampionato a Tito - I AM CALCIO ITALIA

Prenderà il via domenica 16 agosto il ritiro del Picerno in vista del prossimo campionato di Lega Pro. La squadra si allenerà presso il Centro Sportivo di Tito e alloggerà presso la struttura ricettiv ...

Non rinnova, almeno per ora, ma la sua posizione non è assolutamente in discussione. L’incontro fra Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso è stato interlocutorio dal punto di vista contrattuale ma utili ...Prenderà il via domenica 16 agosto il ritiro del Picerno in vista del prossimo campionato di Lega Pro. La squadra si allenerà presso il Centro Sportivo di Tito e alloggerà presso la struttura ricettiv ...