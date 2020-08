Calciomercato Napoli, Ciro Immobile ribadisce: “Ho intenzione di legarmi per sempre alla Lazio” (Di martedì 11 agosto 2020) Ciro Immobile annuncia a chiare lettere la propria intenzione di rimanere a lungo alla Lazio. L’attaccante, appena diventato capocannoniere e prossimo a ricevere la Scarpa d’oro, ha parlato in un’intervista al Corriere dello Sport dell’interesse passato del Napoli nei suoi confronti. “Ho intenzione di legarmi per sempre alla Lazio. Il rinnovo sarà triennale, quindi il contratto scadrà nel 2025 quando avrò compiuto 35 anni. Prima che arrivassi alla Lazio i contatti col Napoli erano frequenti, ma per una ragione o per un’altra non siamo mai andati a dama. Napoli è la città dove sono nato, il Napoli lo ... Leggi su calciomercato.napoli

