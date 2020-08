Calciomercato Milan, preso un promettente attaccante svedese: arriva dal club di… Ibrahimovic (Di martedì 11 agosto 2020) Il Milan piazza un acquisto in prospettiva, assicurandosi le prestazione di Emil Roback, attaccante classe 2003 di proprietà dell’Hammarby, club di cui è co-proprietario Zlatan Ibrahimovic. Foto Getty / Alessandro SabattiniSi tratta di una punta rapida e moderna, per cui in passato si era mosso anche l’Arsenal, senza che si arrivasse però alla fumata bianca. Il Milan adesso ha battuto la concorrenza per questa giovane promessa svedese, che si trasferirà in rossonero a titolo definitivo sulla base di 1,5 milioni di euro. Roback arriverà nei prossimi giorni a Milano, dove sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto con i rossoneri.L'articolo Calciomercato ... Leggi su sportfair

