Calciomercato Juventus, non solo Matuidi: via in 5. Pirlo ha scelto il nuovo centravanti (Di martedì 11 agosto 2020) Calciomercato Juventus- Definita la cessione di Matuidi all’Inter Miami, la Juventus lavorerà attentamente sul mercato delle cessioni. Certi gli addii di Higuain e Khedira, da valutare anche quelli di Rugani e De Sciglio. Occhio anche al futuro di Douglas Costa e Bernardeschi, entrambi sacrificabili dinanzi a un’offerta cash da circa 40 milioni di euro. Calciomercato Juventus, Pirlo dice sì a Milik: piace anche Zapata Per quel che riguarda il ruolo di centravanti, Pirlo avrebbe dato l’ok all’affare Milik, ma attenzione anche al possibile affondo bianconero per Zapata. Leggi anche: Juventus, staff Pirlo: ecco chi sarà il vice allenatore, esperienza e ... Leggi su juvedipendenza

