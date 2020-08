Calciomercato, Emil Roback, il nuovo gioiellino del Milan che si ispira a Henry (Di martedì 11 agosto 2020) Parlare di "nuovo Ibra" è prematuro, e probabilmente anche controproducente. Un punto in comune, però, Emil Roback - svedese classe 2003, vicinissimo al Milan - e Zlatan ce l'hanno, ed è l'... Leggi su gazzetta

Il Milan sarebbe a un passo dal mettere a segno un colpo in prospettiva. Come riportato dal portale svedese SportExpressen, i rossoneri sarebbero vicini all’acquisto di Emil Roback; giovane attaccante ...Guarda al futuro il Milan. E' ai dettagli la trattativa per Emil Roback, punta classe 2003 di proprietà dell'Hammarby, squadra di cui Zlatan Ibrahimovic ad inizio anno ha acquistato il 23,5% delle azi ...